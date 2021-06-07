Автограф Дурова выставили на продажу за 20 млн рублей

Книгу с автографом основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова выставили на продажу в Сети. Объявление разместил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он планирует выручить от продажи 20 миллионов рублей.

Свой автограф Дуров оставил в книге «Юлий Цезарь: человек и писатель». Автором этого труда был его отец Валерий Дуров.

«Владимиру. С уважением от Павла. 2014 год», — написал в книге основатель Telegram.

Зыков заявил, что эта книга с автографом для него бесценна, но все же он принял принципиальное решение о ее продаже.

«Есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а еще вчера», — объяснил он в комментарии Lenta.ru.

Специалист пояснил, что его ассоциация недавно провела исследование вместе с АНО «Цифровые платформы». По его итогам вскрылось множество опасностей, о которых, как подчеркнул Зыков, не подозревают ни школьники, ни учителя.

На вырученные средства он собирается организовать проект по информированию детей о новых видах цифровых угроз. На базе этого проекта также планируется обучение школьников правильному поведению в Сети.