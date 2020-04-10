Автоэксперты рассказали, что поможет избежать несправедливых штрафов

Кирилл Форманчук, председатель комитета по защите прав автовладельцев, считает, что стоит отказаться от видеофиксаторов. Так как они никак не помогают оспаривать штраф. Устройство пишет видео день, а штраф приходит через месяц. Эксперт отметил, что даже если ГИБДД или Ространснадзор обяжут проверять установку камер, то с мобильными камерами это будет проблематично. Правильный выход — переход только к стационарным камерам видеофиксации.

Максим Едрышов, глава Федерации автомобилистов России, считает, что за установку дорожных камер должно отвечать только государство.

«Но нужен общественный контроль за установкой камер. Нужно сделать так, чтобы камеры стояли так, как надо. Необходимо избежать всяческих ловушек и засад для водителей», —пояснил он.