Автоэксперты оценили предложение об отмене обязательного техосмотра

Автоэксперты в разговоре с «ФедералПресс» прокомментировали идею отмены обязательного техосмотра для владельцев авто.

Эксперты сошлись во мнении, что такие изменения значительно облегчат жизнь автомобилистам.

«Если Госдума нового созыва на первой же рабочей сессии поднимет этот вопрос и проведет данный законопроект, это будет правильно», — сказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вице-президент Национального Автомобильного Союза Антон Шапарин согласился с ним, добавив, что существующие сейчас требования избыточны.

«Дело в том, что техосмотр сейчас не сможет пройти большая часть парка и, конечно, избыточные требования, не связанные с безопасностью дорожного движения, нужно убирать», — считает эксперт.