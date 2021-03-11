Автоэксперты объяснили, что будет в случае увеличения стоимости техосмотра

Автоэксперты обсудили с ИА Ura.ru предложение сенаторов изменить принцип формирования тарифов на техосмотр.

«Сначала они усложняют процедуру, то есть делают ее более дорогостоящей непосредственно для автосервиса. А сейчас, получается, хотят увеличить цены на техосмотр. Они явно их снижать не будут, чудес не бывает», — заметил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

По его мнению, любое подорожание ведет к отказу от услуги. Он предположил, что появится больше автомобилистов с купленным ТО.

«Наоборот, надо занижать стоимость, чтобы автовладельцу было выгодней пройти самому, чем купить», — добавил автоюрист Дмитрий Славнов.