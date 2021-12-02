Автоэксперты не поддержали законопроект о штрафе за агрессивное вождение

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов выступил против законопроекта, предполагающего штраф в пять тысяч рублей за агрессивное вождение. По словам автоэксперта, такие положения можно вводить только после серьезной аналитической работы. Об этом написало ИА НСН.

«Слава богу, что эта формулировка сейчас не работает, иначе все водители давно бы стали опасными. Либо ее не должно быть, либо нужно переходить к другим критериям. Формулировку нужно править, но только после тщательной научной и аналитической работы», — отметил он.

Автоэксперт считает, что в России надо работать над самим понятием опасного вождения, поскольку штрафы могут давать кому угодно в силу коррупции и иных причин. Если все же такой законопроект примут, он особенно сильно ударит по водителям мотоциклов.

Ранее стало известно, что законопроект по штрафам за агрессивное вождение будет направлен в правительство. Его авторами стали депутаты фракции ЛДПР, которые под агрессивным вождением подразумевают езду, создающую опасные ситуации на дороге.