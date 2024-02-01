01 февраля 2024, 15:15
Автоэксперты Моржаретто и Ломанов: нелюбовь россиян к машинам розового цвета связана с консервативностью
Многие россияне испытывают неприязнь к машинам в розовой цветовой гамме. Это связано с консервативностью граждан и стереотипами о женщинах за рулем, рассказали автоэксперты Игорь Моржаретто и Андрей Ломанов в беседе с ИА НСН.
Специалисты также отметили, что в РФ наиболее популярными цветами автомобилей остаются черный, белый и серебристый. Однако некоторые все же отдают предпочтение транспортным средствам ярких оттенков.
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