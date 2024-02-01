Общество 01 февраля 2024, 15:15 Автоэксперты Моржаретто и Ломанов: нелюбовь россиян к машинам розового цвета связана с консервативностью

Читать 360tv в

Многие россияне испытывают неприязнь к машинам в розовой цветовой гамме. Это связано с консервативностью граждан и стереотипами о женщинах за рулем, рассказали автоэксперты Игорь Моржаретто и Андрей Ломанов в беседе с ИА НСН.

Специалисты также отметили, что в РФ наиболее популярными цветами автомобилей остаются черный, белый и серебристый. Однако некоторые все же отдают предпочтение транспортным средствам ярких оттенков.