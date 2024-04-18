Общество 18 апреля 2024, 12:15 Автоэксперт Житнухин назвал особенности комплектации недостатком китайских авто

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Китайские автомобили, которые активно завоевывают российский рынок, имеют ряд особенностей в комплектации, которые можно назвать их минусом. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

По его словам, одной из таких особенностей можно назвать стеклоочистительные щетки для Chery Tiggo 8. У этой модели уникальное крепление для них. Поэтому самостоятельно заменить зимние щетки на летние не получится, отметил сайт KP.RU.

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Кроме того, эксперт назвал стоимость машин еще одним минусом китайского автопрома. Он напомнил, что цены выросли на 20% почти до трех миллионов рублей. Как добавила Общественная Служба Новостей, несмотря на минусы, пока китайские авто все же привлекательны для российского потребителя.

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