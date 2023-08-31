Общество 31 августа 2023, 11:54 Автоэксперт Зарипова предупредила о возможном сокращении числа таксистов с 1 сентября

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Число таксистов с 1 сентября может значительно сократиться из-за вступления в силу нового закона, обязывающего водителя иметь специальный полис ОСАГО. Об этом Ura.ru рассказала председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, сейчас полис отметкой «такси» имеют лишь около 30% таксистов. Кроме того, водитель должен числиться в специальном реестре, а его машина иметь опознавательные знаки — специальный фонарь и пояс с шашечками на кузове. При нарушении хотя бы одного из требований шофера и его работодателя ждет штраф и запрет на перевозку.

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