Автоэксперт высказался об идее ввести новый штраф для водителей

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин обсудил с RT намерение ввести в стране административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог.

Похмелкин напомнил, что отдельные регионы начали вводить подобную практику.

«Но затем Верховный суд высказался, что кодекс не предусматривает подобного рода наказаний, что должно обязательно определяться место и время совершения правонарушения. Сейчас пытаются это узаконить и внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях», — заметил специалист.

По его мнению, это некорректно, так как должно быть зафиксировано время и место совершенного правонарушения.

«Установите видеокамеры повсеместно, на всех дорогах и трассах, и фиксируйте в каждый момент времени такое превышение», — добавил эксперт.