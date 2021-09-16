Автоэксперт высказался о новых штрафах для водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал новые штрафы для водителей. Речь идет о штрафах за наличие шторок и каркасных сеток на передних стеклах машины.

Эксперт пояснил, что иметь пленку или шторки на передних стеклах было запрещено и раньше, поэтому по сути ничего не изменилось — за выполнением регламента просто начнут следить.

«В некоторых случаях это может считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства, но только в некоторых. Условно говоря, если пленка наклеена на фары или шторки в салоне на задних сидениях, это никакие не изменения», — сказал Моржаретто.