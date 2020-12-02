Автоэксперт воспротивился идее допускать до экзамена на права с 16 лет

Форманчук заметил, что в 16-летнем возрасте у людей еще нет сложившегося мировоззрения и осознания ответственности. Поэтому их нельзя допускать до экзамена на права, так как они представляют смертельную опасность для других участников дорожного движения.

«Я считаю, что таким людям, не имеющим жизненного опыта, не стоит сдавать на права», — резюмировал собеседник информагентства.

Отмечается, что с 1 апреля следующего года в силу вступит новый административный регламент по проведению экзаменов на водительские права, в котором прописан допуск к сдаче экзамена с 16 лет.

«Для получения госуслуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ», — говорится в проекте документа.