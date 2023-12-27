Общество 27 декабря 2023, 14:46 Автоэксперт Владимиров заявил о необходимости единого инструктажа для желающих взять в аренду снегоход

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В России необходимо разработать и принять единые стандарты инструктажа, обязательного перед поездкой на арендной самоходной технике. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров в беседе с «Известиями».

Так, возможность управлять снегоходами и квадроциклами должна распространяться только на организованные группы или на поездки по специальным маршрутам.

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Обычный инструктаж не сможет на 100% гарантировать безопасность человека, который впервые управляет такой техникой. В случае падения есть риски вылететь из транспортаили оказаться прижатым к земле, отметил Владимиров.