Автоэксперт Васильев заявил о необходимости введения нового штрафа для пешеходов

Автоэксперт Егор Васильев выразил мнение, что следует ввести штрафы для пешеходов, которые смотрят в телефон во время перехода через дорогу. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он рассказал, что такой закон есть в других странах. Васильев считает, что его стоит принять и в России, так как это значительно снизит количество ДТП.

«Чтобы пешехода принудить не пользоваться телефоном при переходе через дорогу, при нахождении в опасной близости к проезжей части, необходима система тотального контроля. Это распознавание лиц», — подчеркнул эксперт.