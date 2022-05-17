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    17 мая 2022, 16:49

    Автоэксперт Васильев заявил о необходимости введения нового штрафа для пешеходов

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Егор Васильев выразил мнение, что следует ввести штрафы для пешеходов, которые смотрят в телефон во время перехода через дорогу. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Он рассказал, что такой закон есть в других странах. Васильев считает, что его стоит принять и в России, так как это значительно снизит количество ДТП.

    «Чтобы пешехода принудить не пользоваться телефоном при переходе через дорогу, при нахождении в опасной близости к проезжей части, необходима система тотального контроля. Это распознавание лиц», — подчеркнул эксперт.