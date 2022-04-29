Автоэксперт Васильев рекомендовал не ездить на дачу во время пробок

Автоэксперт Егор Васильев посоветовал отказаться от поездки на дачу во время пробок на дорогах, особенно при плохой погоде. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта «Экономика сегодня», лучше всего совершать поездки на большие расстояния по утрам или поздним вечером, когда дорога свободна. Это уменьшает вероятность аварии, уточнил эксперт.

«Если речь идет о начале дачного сезона, то в салоне автомобиля, как правило, располагается большое количество вещей, которые не всегда закрепляются должным образом и могут доставлять проблемы при управлении», — пояснил Васильев.