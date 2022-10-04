Автоэксперт Васильев назвал машины, которые чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД | 360°

Общество 04 октября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Васильев назвал машины, которые чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что сотрудники госавтоинспекции чаще всего останавливают машины с тонировкой или обилием наклеек. Об это сообщило агентство «Прайм».

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По данным сайта «Аргументы и факты», внимание полицейских также привлекают необычные элементы тюнинга, заметная грязь или шины не по сезону. Кроме того, играют роль поведение водителя и громкая музыка. Стиль вождения должен быть спокойным, не слишком резким, но и не слишком осторожным, заключил Васильев.

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