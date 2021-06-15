Автоэксперт: в России не будут вводить штрафы за использование зимней резины летом

В России Росасфальт предлагал ввести штрафы для автомобилистов за использование шипованной резины летом. Автоюрист Дмитрий Славнов высказал свою точку зрения на этот счет для сайта телеканала «Звезда».

Он пояснил, что в России такие штрафы ввести не получится: страна очень большая, и лето в разных регионах наступает в разное время.

«Мы не можем ввести штраф на зимнюю/летнюю резину. Объясню почему. Россия она очень большая, и где-то лето, например в Сочи, наступает уже в феврале, там в этом месяце уже можно ездить на летней резине, а где-то севернее лето наступает позже. У нас нет этих рамок, когда вводить три зимних месяца. Поэтому штраф наложить невозможно, у нас есть только предписания по рекомендации — использовать зимнюю резину зимой и ставить летнюю летом, ближе к лету», — сказал Славнов.

Также он отметил, что асфальт не портится от шипованной резины, если он положен качественно и по всем правилам. Быстро разрушается только то покрытие, которое изначально клали «спустя рукава».

«Когда асфальт положили по ГОСТам, он лежит очень долго и все с ним нормально. Там проходят тонны машин. А если асфальт положен не по ГОСТу, а как его недавно кидали: в дождь, нехватка машин была, кто-то где-то что-то сэкономил, то, конечно, он развалится», — считает автоэксперт.