Автоэксперт Урюков рассказал, как продлить жизнь тормозным колодкам

Чтобы продлить жизнь тормозных колодок, нужно научиться правильной технике вождения, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказал автоэксперт Юрий Урюков.

Проще говоря, нужно водить так, чтобы использовать тормоза реже.

«Нужно меньше пользоваться тормозами, лучше просчитывать тактику вождения. Например, не ускоряться, когда впереди виден красный свет. Это значит, что скоро придется останавливаться и нагружать тормоза. Если понимаете, что попадаете в пробку или вялотекущее движение, не стоит резко ускоряться. Ехать лучше плавнее, чтобы меньше использовать тормоза» — пояснил специалист.

На механической коробке передач можно включать передачи пониже, чтобы замедлить автомобиль. Некоторые автоматические коробки тоже позволяют это делать в ручном режиме, а иногда даже делают это в автоматическом режиме самостоятельно. Если рассматривать электромобиль, то там можно использовать режим рекуперации энергии.

«После съезда с асфальта на грунтовку грязь, пыль и всякий абразив начинают налипать на тормозные механизмы. Все это работает как наждачная бумага. Если после выезда на грунтовку попытаться резко тормозить, будет не очень хорошо и колодкам, и дискам», — добавил Урюков.