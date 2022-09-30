Автоэксперт Трошанов рассказал, что может стать причиной ДТП осенью | 360°

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Автоэксперт Трошанов рассказал, что может стать причиной ДТП осенью

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Осенью на дорогах становится опаснее из-за опавших листьев и дождей. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил автоэксперт Антон Трошанов.

Во-первых, на дорогу опадает листва, что влияет на сцепление шин с поверхностью. Усыпанная листьями дорога может быть не менее опасна, чем гололед. Во-вторых, из-за дождей снижается видимость.

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«Части стекла рядом с боковыми стойками оказываются залиты водой, и при поворотах направо или налево из-за этой „мертвой зоны“ можно не заметить пешеходов или мотоциклистов», — пояснил эксперт.

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Он посоветовал в осеннее время года быть внимательнее на дороге, обращать внимание на мертвые зоны.

«Если в чем-то не уверены, если чего-то не видим в зеркалах или окнах, то маневры мы не совершаем. Можно даже полностью остановиться на дороге временно. Лучше пусть нам сигналят другие участники движения, чем мы станем причиной ДТП», — заключил Трошанов.

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