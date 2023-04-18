Общество 18 апреля 2023, 10:44 Автоэксперт Трошанов назвал небезопасным для здоровья использование старых шин для клумб

Читать 360tv в

Автоэксперт Антон Трошанов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что использовать старые автомобильные шины для дачных клумб небезопасно для здоровья.

Кроме того, подобные элементы декора ухудшают экологию.

Реклама

«Ни в коем случае нельзя старые шины превращать в клумбы и ставить их на дачных участках. Автомобильные покрышки — это отходы четвертого класса опасности, это достаточно серьезная угроза», — сказал автоэксперт.

Человек, который часто находится вблизи таких клумб, может заработать острые респираторные заболевания.

Трошанов порекомендовал отдать старые шины на переработку либо отнести их на шиномонтаж.