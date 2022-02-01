Автоэксперт Тимерханов назвал машины, которые можно купить за миллион

Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов рассказал Ura.ru, какой автомобиль можно приобрести сейчас, уложившись в один миллион рублей. Найти подходящие варианты можно даже среди новых машин.

«Если рассматривать новые автомобили, то в пределах миллиона рублей можно приобрести все модели и модификации семейств Lada Granta и Lada Niva Legend. Из новых иномарок полностью укладываются в этот диапазон цены на Chevrolet Cobalt, Nexia и Spark. У семейств Lada Vesta, XRAY и Largus часть комплектаций стоит уже более одного миллиона. То же самое относится и к Lada Niva Travel, Renault Logan и Sandero. У корейских Hyundai Solaris, Kia Picanto и Rio только начальные одна-две комплектации оцениваются ниже этой отметки», — рассказал эксперт.

Он добавил, что на вторичном рынке выбор бюджетных авто гораздо больше. Там на цену всегда влияет возраст автомобиля.

«Так, имея один миллион рублей, вы можете купить Lada Vesta SW, Renault Logan, Volkswagen Polo — все в возрасте трех лет. Среди пятилетних машин за эти деньги будут доступны Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, а из семилетних — Renault Duster, Kia Ceed, Skoda Octavia», — сказал Тимерханов.