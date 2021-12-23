Автоэксперт Субботин высказался об ужесточении штрафов за превышение скорости

Ужесточение штрафов за превышение скорости не уменьшит количество жертв ДТП. Таким мнением поделился с «Известиями» автоэксперт Вячеслав Субботин.

Госдума на днях приняла в первом чтении законопроект, предполагающий ужесточение наказания в случае превышения скорости более чем на 60 километров в час, пояснила «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, за превышение скоростей водителей уже лишают прав, поэтому уголовная ответственность не изменит ситуацию. А число жертв это не изменит, поскольку смертельные ДТП чаще являются результатом стечения обстоятельств, чем превышения скорости. Для того, чтобы снизить количество пострадавших и погибших, нужно развивать дорожную инфраструктуру, считает Субботин.

«Вот человек ехал на скорости 60 километров в час, а дорожное покрытие не обработали от наледи, и его занесло. Он выехал на встречку, что привело к аварии со смертельным исходом. Это происходит не потому, что человек лихачил», — пояснил он.