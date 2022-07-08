Автоэксперт Субботин рассказал, как повысить безопасность российских дорог

Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что улучшение дорожной инфраструктуры максимально снизит смертность в ДТП. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что в первую очередь на российских дорогах следует разделить потоки. Например, как на КАД или ЗСД.

«Дорога Петербург-Москва — великолепная, там смертность равняется нулю. Потому что она оборудована: широкополосная, идет разделяющий встречный отбойник, везде есть свет», — рассказал Субботин.