facebook_pixel
    08 июля 2022, 13:59

    Автоэксперт Субботин рассказал, как повысить безопасность российских дорог

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что улучшение дорожной инфраструктуры максимально снизит смертность в ДТП. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он отметил, что в первую очередь на российских дорогах следует разделить потоки. Например, как на КАД или ЗСД.

    «Дорога Петербург-Москва — великолепная, там смертность равняется нулю. Потому что она оборудована: широкополосная, идет разделяющий встречный отбойник, везде есть свет», — рассказал Субботин.