Автоэксперт Субботин призвал пересмотреть штрафы в отношении водителей легковушек

Штрафы за превышение допустимой массы грузового авто в России пересмотрели — раньше перегрузить машину разрешалось лишь на 2%, однако теперь допустимо расхождение в 10%. Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с ИА Nation News призвал также пересмотреть санкции для водителей легковых автомобилей.

По его словам, к пересмотру ограничений для грузовиков привело большое количество жалоб на существующий закон. Таким же образом власти должны изменить правила для легковых авто, пересмотрев ряд спорных моментов, возникающих при фиксации, считает Субботин.

«Штрафы превратились в инструмент пополнения местных бюджетов. Это проблема, и ее нужно решать. Первые шаги делаются относительно разрешенной массы грузовых автомобилей. Прилетавшие штрафы во многом связаны с неточностью оборудования, измерений и так далее, а приходят они мгновенно. Естественно нужно вносить изменения. Сделали первый шаг, это обоснованно. Теперь нужно браться за легковые автомобили», — сказал автоэксперт.