Автоэксперт Субботин объяснил популярность японских машин у россиян

Японские машины очень популярны у россиян: они занимают почти четверть российского автопарка. Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал ИА Nation News, в чем причина популярности «японцев».

«Больше всего в России японских машин с правым рулем. Это не прямые поставки, а машины из Дальнего востока. Японские машины захватили наш рынок. Такого уровня комфорта, который есть у праворульных автомобилей, до сих пор нет у машин, которые поставляются на наш рынок с левым рулем. Внутренний рынок Японии шагает впереди того, что есть в Европе», — отметил Субботин.

Среди преимуществ японских машин можно назвать наличие множества вариантов кузова, эргономичность и легкость в ремонте.