Автоэксперт Субботин дал советы водителям на зимнюю погоду

Сильнейшие снегопады прошли в Москве, вызвав пробки на дорогах и усложнив жизнь столичным автомобилистам. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал в эфире «Радио 1», какие правила водителям следует соблюдать в такую погоду.

Чтобы избежать запотевания стекол, кондиционер лучше включать сразу, как только завелась машина. Также не лишним будет сразу включить обогрев заднего и переднего стекла, если в автомобиле есть такая функция.

«Прежде чем сесть в автомобиль, в первую очередь нужно рукой очистить дворники от наледи и, самое главное, отлепить их от стекла. Нужно поменьше скрести стекло ото льда, пусть машина хорошо прогреется — ей для этого хватит трех минут. Также перед тем, как тронуться, нужно смести снег с машины», — посоветовал Субботин.

Выезжая из двора зимой, нужно отключать систему стабилизации — это будет препятствовать износу тормозных колодок. А по заснеженным дорогам следует ездить с особой осторожностью, особенно при торможении, добавило ИА НСН.