Автоэксперт Субботин дал совет для экономии на ремонте машин | 360°

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Автоэксперт Субботин дал совет для экономии на ремонте машин

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как можно сэкономить на ремонте машины в условиях нехватки запчастей и их подорожания. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что не стоит рассчитывать на оригинальные запчасти. Их либо нет, либо они слишком дорого стоят. Вместо этого лучше покупать китайские детали, при этом сначала стоит посмотреть отзывы от других автовладельцев, уточнил Субботин.

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«Турки также во все времена делали хорошие детали. Их запчасти в большом количестве поставляют даже на конвейеры европейских автозаводов», — заключил он.

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