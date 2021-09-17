Автоэксперт сравнил новые правила проезда по платным трассам с методом кнута и пряника

Предложение Минтранса о новых правилах проезда по платным дорогам похоже на метод кнута и пряника, и в принципе это справедливо. Ведь если водитель не оплачивает проезд по трассе, есть все основания отказать ему в проезде в дальнейшем. А если человек платит, но дорога разбита, то он может потребовать компенсацию, заявил «360» автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Если автовладелец не оплатил один раз за проезд, то пускать на его платную дорогу не следует, ведь администрация дала ему возможность постоплаты, на которую он забил. Но также администрация должна следить за состоянием своих дорог, чтобы ремонтировать ямы, выгонять уборочную технику. И если этого не происходит, и автовладелец в итоге не может проехать по дороге с нормальной скоростью из-за этого, то он может требовать компенсацию», — пояснил он.

Славнов отметил, что предъявлять претензии водители, вероятно, смогут к тем, у кого на балансе находится эта платная дорога. Потому что у любой трассы всегда есть собственник.

Сейчас, например, если водитель попал в яму на дороге, за которую отвечает Росавтодор или администрация того или иного города, он может вызвать полицию, которая зафиксирует случившееся. После этого автовладелец может предъявить иск к тому, кому разбитая дорога принадлежит.

Та же схема, по мнению эксперта, будет работать и в случае требований денег за ненадлежащее состояние трассы, проезд по которой он оплатил.