Общество 11 января 2024, 13:40 Автоэксперт Соловьев назвал главным недостатком китайский машин «слабую подготовку кузова»

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Одним из главных недостатков китайских автомобилей является слабая подготовка кузова с точки зрения антикоррозийной обработки. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщил блогер, автоэксперт Евгений Соловьев.

По его словам, все дело в российских зимах, к которым не приспособлены китайские авто.

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«Во-первых, оцинковка — она бывает только поверхностной, то есть внутри элементы не защищены. Антикор, как правило, наносится местами, поэтому автомобиль — и новый, и со вторички — нужно обязательно обработать», — процитировал сайт kp.ru Соловьева.

Кроме того, китайские машины нельзя сильно перегружать, поскольку они не рассчитаны на большой вес. Электроника в этих автомобилях часто глючит из-за сильных морозов, добавил автоэксперт.