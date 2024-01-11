11 января 2024, 13:40
Автоэксперт Соловьев назвал главным недостатком китайский машин «слабую подготовку кузова»
Одним из главных недостатков китайских автомобилей является слабая подготовка кузова с точки зрения антикоррозийной обработки. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщил блогер, автоэксперт Евгений Соловьев.
По его словам, все дело в российских зимах, к которым не приспособлены китайские авто.
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«Во-первых, оцинковка — она бывает только поверхностной, то есть внутри элементы не защищены. Антикор, как правило, наносится местами, поэтому автомобиль — и новый, и со вторички — нужно обязательно обработать», — процитировал сайт kp.ru Соловьева.
Кроме того, китайские машины нельзя сильно перегружать, поскольку они не рассчитаны на большой вес. Электроника в этих автомобилях часто глючит из-за сильных морозов, добавил автоэксперт.
Машины
Китай
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