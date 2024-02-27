Общество 27 февраля 2024, 12:21 Автоэксперт Соколов: смесь из антифриза и этилового спирта защитит машину от наледи

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Эксперт по автомобильным инструментам Максим Соколов в беседе с «Известиями» рассказал, как защитить машину от наледи в период резких перепадов температуры.

Специалист посоветовал приобрести размораживатели и антиобледенители. Они помогут быстро избавиться от застывшей воды и предотвратить повторное замерзание.

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Подобное средство можно сделать и самостоятельно, отметил Соколов. Необходимо смешать незамерзайку или антифриз с этиловым спиртом в пропорции 1:5, добавил «ФедералПресс».