Автоэксперт Славнов рассказал, что делать, если машина увязла в грязи

Если машина увязла в грязи, а людей, чтобы попросить помощи, рядом нет, можно попробовать справиться самостоятельно при помощи палок и камней. Об этом «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Наберите веток или камней, подкиньте под колеса и попробуйте выехать. Если с собой есть лебедка, ее можно подвязать к дереву и таким образом вытащить машину. Также можно сделать подкоп под колесами», — посоветовал Славнов.

Он напомнил, что даже если людей рядом не оказалось, можно выйти на дорогу и просить помощи у проезжающих мимо. Также можно всегда вызвать эвакуатор.