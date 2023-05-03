Общество 03 мая 2023, 11:52 Автоэксперт Славнов объяснил, должен ли водитель после ДТП везти пострадавшего в больницу Автоэксперт Славнов: в большом городе можно попасть в пробку и нанести пострадавшему вред

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Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, должен ли водитель, устроивший ДТП, везти пострадавшего в больницу, или же ему следует оставаться на месте случившегося и ждать полицию.

По его словам, в этом вопросе не все так просто. Если авария случилась в большом городе, то есть вероятность, что водитель встанет в пробку и, тем самым, усугубит положение пострадавшего.

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«Оперативная служба скорой помощи приедет по выделенным полосам без пробок и доставит жертву в больницу быстрее», — добавил он.

При этом Славнов предупредил, что водителя могут судить по статье «Оставление в опасности». Решение, везти пострадавшего в больницу или оставлять на месте до прибытия скорой, зависит от его травм.