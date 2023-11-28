Общество 28 ноября 2023, 16:56 Автоэксперт Славнов: компенсацию за повреждение авто во время уборки снега можно просить с работодателя дворника

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Если во время расчистки снега дворник повредил припаркованный автомобиль, то в таком случае деньги на ремонт можно взыскать с его работодателя. Об этом сообщил основатель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, поскольку дворник в тот момент выполнял свои должностные обязанности, то компенсацию за повреждение авто можно требовать с управляющей компании или с ГБУ.

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Славнов отметил, что для этого необходимо провести независимую экспертизу и оценить стоимость восстановительного ремонта.