facebook_pixel
    22 февраля 2022, 18:07

    Автоэксперт Шумский: водителей могут оштрафовать за отсутствие медицинской справки

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Александр Шумский рассказал, что водители могут получить штраф в размере 15 тысяч рублей за отсутствие при себе медицинской справки. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он отметил, что это касается только тех, у кого в правах стоит соответствующая пометка.

    «Оговорка означает, что ВУ действительно только при наличии врачебного заключения (ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения», — рассказал Шумских.

    Он добавил, что это будет приравниваться к вождению без прав.