Автоэксперт Шумский: водителей могут оштрафовать за отсутствие медицинской справки

Автоэксперт Александр Шумский рассказал, что водители могут получить штраф в размере 15 тысяч рублей за отсутствие при себе медицинской справки. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что это касается только тех, у кого в правах стоит соответствующая пометка.

«Оговорка означает, что ВУ действительно только при наличии врачебного заключения (ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения», — рассказал Шумских.

Он добавил, что это будет приравниваться к вождению без прав.