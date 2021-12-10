Автоэксперт Шумский предсказал дату начала новогодних пробок

Традиционно под Новый год на дорогах крупных городов России ежедневно образуются заторы. Глава проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в эфире радио Sputnik рассказал, когда можно ожидать начала новогодних пробок и что можно сделать, чтобы их избежать.

«Если мы говорим о новогодних пробках, то они так или иначе начинают собираться с 10–12 декабря. Их пик приходится на последние числа месяца, то есть на 27–31 декабря. Такие пробки постепенно „набирают обороты“, и в последнюю неделю перед Новым годом происходит наибольший наплыв автомобилистов, которые едут закупаться подарками и продуктами», — отметил эксперт.

Чтобы не стоять в пробках, он предложил пользоваться таким видом транспорта, как трамваи, метро или электрички. Кроме того, подарки, продукты и все необходимое к праздникам можно заказывать на дом с доставкой.