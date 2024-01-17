Общество 17 января 2024, 11:23 Автоэксперт Шухман: система «Поток» позволяет фиксировать номера-невидимки на дорогах

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Водители, намеренно скрывающие автомобильные номера, могут получить штраф до пяти тысяч рублей или лишиться прав. Как выявляют таких нарушителей, рассказал участник разработки ГОСТов комплексов фото-видеофиксации Григорий Шухман в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Специалисты центра организации дорожного движения повышают чувствительность камер, благодаря чему удается зафиксировать регистрационные знаки, которые оснащены рамками с уклоном и пленками. Однако существуют методы и для нестандартных случаев.

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«Сейчас используется система „Поток“, которая видит, что машина проходит по определенному маршруту и ее номер либо отсутствует в базе, либо еще какие-то отличия, которые позволяют установить, что, скорее всего, камера видит неоригинальные номера», — отметил Шухман.

Согласно данным ГУ МВД по столице, за 2023 год стражи порядка составили более 12 тысяч материалов на основании соответствующих нарушений.