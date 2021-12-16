Автоэксперт Шубин назвал реагенты на дорогах Петербурга вредными для машин

Глава автоклуба «А24», автоэксперт Денис Шубин заявил, что те реагенты, которые используются коммунальными службами для расчистки дорог в Санкт-Петербурге, приносят сильный вред автомобилям. Об этом сообщило РИА ФАН.

Решение использовать дешевые реагенты после снегопада вызвало среди жителей Петербурга еще большую волну возмущений. По их словам, из-за химикатов портится не только обувь, но и страдают автомобили, написало ИА Nation News.

«Реагенты в первую очередь очень вредны для лакокрасочного покрытия, резиновых деталей и электрики автомобиля. По сути, они разрушают автомобиль», — заявил Шубин.

Он считает, что дешевые реагенты можно применять только на скоростных трассах. Распылять их в черте города автоэксперт считает недопустимым.