Автоэксперт Шкуматов: ситуация на рынке автомобилей вряд ли изменится в ближайшее время

Ситуация на автомобильном рынке не изменится в лучшую сторону в ближайшее время, считает автоэксперт Петр Шкуматов. В разговоре с NЕWS.ru он пояснил, почему не видит к этому предпосылок.

Автомобили значительно подорожали, по данным Association of European Businesses (AEB), в марте в России было продано 55 тысяч новых автомобилей. Это второе минимальное значение за всю историю, меньше было только в апреле 2020 года (38 тысяч).

«Ситуация поменяется только в том случае, если будет выполнено хотя бы одно условие. Первое — автомобили подешевеют, здесь слышен закадровый смех. Второе — кредиты за автомобиль начнут выдавать под 3% годовых, здесь тоже очень смешно стало, либо россияне начнут зарабатывать в рублях в два раза больше. Оцените вероятность каждого из этих событий», — сказал Шкуматов.