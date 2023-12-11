Общество 11 декабря 2023, 19:18 Автоэксперт Шкуматов: штрафы за превышение скорости на информационных табло приведут к социальной напряженности

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Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в разговоре с ИА НСН прокомментировал предложение Минтранса ввести штрафы за нарушения предписаний «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации». По его словам, такое решение ведомства приведет к социальной напряженности.

Автоэксперт добавил, что никто из водителей не следит за этими знаками, а штрафы получат абсолютно все проезжающие.

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«Эти знаки встречаются в основном на трассах, на автомагистралях, за ними никто не следит. На табло динамической информации может висеть цифра „60“ круглый год или „40“», — сказал Шкуматов.

Волна штрафов, как отметил он, приведет к тяжелым последствиям.