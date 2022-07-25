Автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов проехал по маршруту Москва — Мурманск — Красноярск. В интервью NEWS.ru он рассказал, что состояние дорог за последние годы улучшилось.

«На дорогах стало гораздо спокойнее и безопаснее, и это касается не только водителей, но и развития инфраструктуры. Полотно стало лучше, местами появились автобаны, но их, к сожалению, еще очень мало. Машины в целом стали лучше, дорожное движение — более качественным», — сказал он.

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение автомобиля. По словам Шкуматова, законопослушным водителям можно не волноваться, поскольку с улучшением состояния дорог перестали возникать ситуации, когда водители вынуждены нарушать ПДД.

«Просто если раньше по 50 раз выезжали на „встречку“ для обгона грузовиков, рискуя попасть в аварию, то после расширения дорог такая необходимость отпала. А на четырехполосной дороге с отбойником такой необходимости также нет и наказывать не надо», — добавил специалист.