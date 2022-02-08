Автоэксперт Шкуматов раскритиковал новый ГОСТ для водителей

Автоэксперт Петр Шкуматов раскритиковал новый проект единого стандарта безопасности пешеходов. Об этом сообщила НСН.

По его словам, с превышением скорости предложили бороться с использованием «шикан» —зигзагообразных отрезков дорог. Шкуматов уточнил, что это только усугубит ситуацию.

«По этим правилам автомобилистам будет ездить в разы сложнее. При этом кратно возрастет количество ДТП, при которых автомобили врезаются в элементы дорожной инфраструктуры», — подчеркнул он.