Автоэксперт Шкуматов объяснил причины ДТП с начинающими водителями

Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что аварии с участием начинающих водителей происходят из-за недостатка у них практики. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что купить права в крупных городах сейчас практически нереально. Поэтому основная причина ДТП — это отсутствие практического опыта у водителей.

«Водители со стажем вождения до трех лет примерно в три раза чаще попадают в аварии, чем опытные водители», — рассказал Шкуматов.

Эксперт заключил, что сейчас программа обучения включает 60 часов вождения, но нужно не менее 120 часов.