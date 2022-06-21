Автоэксперт Шкуматов объяснил причины ДТП с начинающими водителями
Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что аварии с участием начинающих водителей происходят из-за недостатка у них практики. Об этом сообщила НСН.
Он отметил, что купить права в крупных городах сейчас практически нереально. Поэтому основная причина ДТП — это отсутствие практического опыта у водителей.
«Водители со стажем вождения до трех лет примерно в три раза чаще попадают в аварии, чем опытные водители», — рассказал Шкуматов.
Эксперт заключил, что сейчас программа обучения включает 60 часов вождения, но нужно не менее 120 часов.