Автоэксперт Шкуматов назвал справедливым подорожание ОСАГО для нарушителей ПДД

Автоэксперт Петр Шкуматов считает честным повышение базового тарифа ОСАГО для тех, кто часто нарушает ПДД. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что расширение тарифа будет в обе стороны. То есть, часть водителей будет платить меньше обычного. Но для тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения цена вырастет.

«Но я не вижу в этом что-то несправедливое. Водители, которые управляют машиной ответственно, продолжат платить несущественные, символические суммы. А водители, которые склонны к совершению аварий, будут платить больше», — подчеркнул Шкуматов.