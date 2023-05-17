Общество 17 мая 2023, 12:29 Автоэксперт Шелков объяснил, как не нарваться на обман в автосалонах Автоэксперт Шелков: никогда не нужно вносить аванс, пока не озвучены условия договора

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Для того, чтобы не нарваться на обман при покупке машины в автосалоне, следует соблюдать несколько простых правил. Об этом «Газете.Ru»рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Автоэксперт объяснил, что первое правило заключается в следующем: ни в коем случае не нужно вносить аванс, пока не будут озвучены окончательные условия договора.

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«Еще до визита в автосалон нужно внимательно изучать отзывы в Интернете, особенно негативные. Обратить внимание на сроки его работы, проверить дату создания юрлица», — процитировал kp.ru Шелкова.

Автоэксперт порекомендовал взять образец договора и изучить его дома в спокойной обстановке. Иногда может быть полезна консультация с юристом.