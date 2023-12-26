Общество 26 декабря 2023, 14:42 Автоэксперт Шапарин: зафиксировать взыскание ущерба за плохие дороги по полису ОСАГО законодательно невозможно

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин в беседе с ИА НСН заявил, что зафиксировать на законодательном уровне взыскание ущерба за плохие дороги по полису ОСАГО не представляется возможным.

По словам автоэксперта, такой документ может лишь регулировать взаимоотношения между автомобилистами.

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«Никакие погодные условия, внешняя среда, что-либо еще в это не входит. Поэтому в закон об ОСАГО такие поправки невозможно внести чисто юридически», — добавил Шапарин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о намерении внести законопроект о взыскании ущерба за плохие дороги.