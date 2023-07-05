Общество 05 июля 2023, 17:45 Автоэксперт Шапарин: в законодательстве существует много пробелов, чтобы привлекать самокатчиков к ответственности

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В действующем российском законодательстве существует много пробелов, чтобы можно было привлечь самокатчиков к ответственности. Об этом изданию kp.ru сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Эксперт считает, что владельцы самокатов должны регистрировать транспортный гаджет на «Госуслугах». Лишь в таком случае можно призвать их к ответу, написал «Ридус».

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Если человек не будет регистрировать свой самокат, ему придется заплатить большой штраф. С подобной инициативой и выступил Шапарин вместе с депутатом Михаилом Делягиным.