Общество 05 мая 2023, 10:46 Автоэксперт Шапарин рассказал, какой фразой можно отпугнуть мошенников с автоподставами Автоэксперт Шапарин: автоподставщикам можно сказать, что вы вызываете ГИБДД

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, каким образом можно отпугнуть автоподставщиков всего одной фразой.

Мошенники, специально провоцирующие ДТП, боятся тех водителей, которые на место происшествия стремятся вызвать сотрудников ГИБДД.

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«Если у вас есть страховка (ОСАГО и КАСКО, — ред.), то автоподставщикам можно сказать простую фразу: „Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП“. Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится», — объяснил Шапарин.

Цель злоумышленников взять с вас деньги, а не зафиксировать аварию. Если вы будете действовать в правовом поле, то проблемы с мошенниками будут минимальными, добавил автоэксперт.