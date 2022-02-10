Автоэксперт Шапарин рассказал, как часто нужно менять автомобильный аккумулятор

Автомобильный аккумулятор в российском климате нужно менять раз в несколько лет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Автомобильный аккумулятор — штука недолговечная. Он нуждается в периодической замене. Это надо делать примерно раз в три-четыре года, потому что в аккумуляторах деградируют пластины. Это приводит к тому, что аккумулятор может в холодную погоду разряжаться гораздо быстрее», — рассказал Шапарин.

Он добавил, что деградация начинается уже через два-три года работы аккумулятора — вне зависимости от его стоимости и качества. Замену аккумулятора лучше провести при первых признаках падения уровня заряда.

«Этот процесс начинается уже на втором или третьем году жизни аккумулятора, причем у всех производителей, независимо от цены этого изделия», — цитируют специалиста «Невские новости».