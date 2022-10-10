Автоэксперт Шапарин назвал самое безопасное место в автомобиле | 360°

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Автоэксперт Шапарин назвал самое безопасное место в автомобиле

Автоэксперт Шапарин: садиться следует на заднее сиденье справа, это капитанское место

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, какое место в автомобиле считается наиболее безопасным в случае ДТП.

Он посоветовал садиться на заднее сиденье справа, назвав это место капитанским.

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«Это место считается более безопасным, потому что обычно самые серьезные аварии происходят, когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться. Чаще всего в таких авариях самые серьезные повреждения автомобиля приходятся на сторону водителя», — добавил Шапарин.

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При этом эксперт предупредил, что даже на заднем сиденье пассажиру стоит пристегиваться ремнями безопасности. Он объяснил, что в случае резкой остановки человек, который не пристегнулся, полетит вперед.

«Он вполне может с заднего ряда врезаться в сиденье перед собой или даже долететь до лобового стекла и встретиться с ним. Нужно дать системам активной и пассивной безопасности автомобиля сработать так, как задумано инженерами», — резюмировал Шапарин.

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