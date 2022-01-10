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    10 января 2022, 18:18

    Автоэксперт Сажин высказался о вводе уголовной ответственности для водителей-лихачей

    Полина Гребенщикова

    Ввод уголовной ответственности за многократное нарушение ПДД может предостеречь многих от опасной езды, считает автоэксперт Владимир Сажин. Об этом он рассказал в интервью для сайта телеканала «Звезда».

    В частности, закон может решить проблему блогеров, делающих контент на опасной езде по городу, считает эксперт.

    «Я надеюсь, что эти меры, которые будут предприняты для наведения порядка на дороге и безопасности дорожного движения, они повлияют на блогеров, которые неуважительно относятся к другим участникам дорожного движения и пропагандируют опасное движение», — сказал Сажин.