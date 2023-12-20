20 декабря 2023, 11:34
Автоэксперт Сажин указал на минусы законопроекта о наказании за скручивание пробега
В России разрабатывают законопроект, предусматривающий наказание в виде штрафа и тюремного заключения за изменение показаний пробега машин. В беседе с Общественной Службой Новостей автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал инициативу.
Он поддержал идею, однако усомнился в качестве ее реализации.
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«Если у автомобиля хозяев несколько, определить, на каком этапе ее жизни был скручен пробег, крайне трудно», — высказался специалист.
По его словам, проще всего отследить данный показатель при постановке транспорта на учет и во время заключения договора страхования по ОСАГО.
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